Incidente ferroviario: card. Bassetti, “sconcerto e solidarietà”. “Tecnica eviti altre tragedie”

“Sconcerto” per il disastro ferroviario avvenuto oggi sul treno dei pendolari a Milano, con l’auspicio che “la tecnica possa fare in modo che altre tragedie siano evitate”: è stato espresso oggi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, rispondendo al Sir a margine dell’incontro con i rifugiati nella chiesa del Gesù organizzato dal Centro Astalli a Roma. “Questi fatti ci sconcertano. So che ci sono morti e tantissimi feriti – ha detto -. In questo momento difficile per tutti esprimiamo la nostra solidarietà di fratelli e invochiamo sulle vittime l’aiuto e la pace del Signore, e per i feriti una pronta guarigione”. “Chiediamo – ha aggiunto – che la tecnica, così sviluppata e progredita, possa fare in modo che queste tragedie siano evitate. Con la buona volontà degli uomini e con l’aiuto di Dio”.