Economia: Weber (Ppe) sul protezionismo ventilato da Trump, “evitare guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa”

(Bruxelles) “Vogliamo evitare una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Che sarebbe a scapito di tutti. Tuttavia, il presidente Trump deve sapere che l’Europa ha la possibilità e l’opportunità di rispondere adeguatamente a eventuali restrizioni commerciali”. Lo dichiara Manfred Weber, capogruppo dei Popolari al Parlamento europeo, nel giorno in cui il presidente Usa è giunto a Davos (dove ha incontrato la premier Theresa May e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu), preceduto da notizie, prese di posizione e reazioni a una possibile svolta protezionistica da lui auspicata negli Stati Uniti. “L’Ue si trova quantomeno su un piano di parità con gli Stati Uniti”, commenta Weber, “non dobbiamo creare nessun conflitto inutile. Se l’Europa vuole dimostrare di avere leadership, deve soltanto non reagire a Trump. Dobbiamo difendere in modo positivo i valori europei”. Ma come? Weber precisa: “Ad esempio, nell’attuare la nuova normativa sulla protezione dei dati Ue, dobbiamo far capire che i giganti americani di internet devono rispettare le nostre regole sulla privacy. Noi europei dobbiamo avere la volontà di orientare le direzioni nel mondo”.