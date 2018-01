Diocesi: Prato, domenica 28 gennaio la Marcia della pace con testimonianze di migranti e richiedenti asilo

Sarà dedicata a “Migranti e rifugiati. Uomini e donne in cerca di pace!” la Marcia della pace che si svolgerà domenica 28 gennaio per le vie del centro di Prato. Ad organizzarla anche quest’anno sono l’Azione Cattolica e il Coordinamento cittadino per la pace del Comune di Prato. All’iniziativa hanno aderito anche l’oratorio cittadino di Sant’Anna e gli scout pratesi dell’Agesci. Il corteo partirà da piazza dell’Università, dove il ritrovo è in programma per le 16. I partecipanti raggiungeranno per le 16.30 piazza del Duomo dove, ad attenderli, ci sarà il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli. La marcia proseguirà per corso Mazzoni e farà un’ulteriore sosta in piazza del Comune (alle 17), dove è previsto il saluto del sindaco, Matteo Biffoni. Percorrendo poi via Ricasoli, piazza San Francesco e via San Bonaventura, il corteo raggiungerà alle 17.30 piazza Santa Maria delle Carceri per la conclusione finale. “Durante il percorso – si legge in una nota – saranno condivise le testimonianze di alcuni migranti e richiedenti asilo ospiti nelle strutture della Fondazione Opera Santa Rita”. “Sarà una marcia gioiosa – assicurano i promotori – all’insegna della condivisione e del divertimento. Ogni sosta sarà accompagnata da quattro flash mob che seguiranno le azioni invocate da Papa Francesco nella sua lettera: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.