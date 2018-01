Diocesi: Montepulciano-Chiusi-Pienza, domani pomeriggio presentazione del libro “Sant’Agnese Segni, vergine poliziana”

Verrà presentato nel pomeriggio di domani, venerdì 26 gennaio, il libro “Sant’Agnese Segni, vergine poliziana” (Società Bibliografica Toscana). Si tratta di un’opera a più mani, curata da Domenico Zafarana, dedicata ad “una donna, piccola di statura ma grande di animo, che – si legge in una nota – ha reso Montepulciano famosa negli annali dell’ordine domenicano”. La presentazione, in programma dalle 18.30, sarà ospitata nei locali dell’antico convento di Sant’Agnese, dedicato proprio alla vergine poliziana. Contestualmente verrà inaugurata la mostra tematica dedicata alla vergine domenicana con documenti originali e riprodotti anastaticamente che riguardano il processo di canonizzazione che, a metà del XVIII secolo, estese il suo culto alla Chiesa universale. “L’apporto della Società Bibliografica Toscana, in tal senso, è stato determinante – prosegue la nota – grazie al fattivo sostegno del suo presidente Paolo Tiezzi Maestri”. Nella prefazione al volume – che contiene, nella parte finale, anche il catalogo della mostra – il vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, mons. Stefano Manetti, scrive che “ho potuto personalmente constatare quanto sia forte il legame spirituale che lega i poliziani a sant’Agnese e anche, in qualche modo, misterioso, perché la devozione verso di lei risiede nel profondo, va oltre le categorie culturali del presente, è antica, saldamente collegata alla sua origine, la vita della Santa, e ha attraversato i secoli senza interrompersi”. “La patrona – prosegue – non è una figura di secondo piano a Montepulciano, ne rappresenta piuttosto l’anima che si rivela capace di unire al di là delle differenze di idee, di carattere, di ceto sociale, di area culturale, per farci intravedere il sogno della fraternità. Per via di questa collocazione spirituale profonda, sant’Agnese può essere considerata parte privilegiata dell’identità di Montepulciano”.