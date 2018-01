Clonazione scimmie: card. Bassetti, “ci sono soglie invalicabili”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ci sono delle soglie che sono invalicabili. Non perché l’abbiamo deciso noi uomini ma perché l’ha deciso il Creatore e ha messo un dna nella materia e nella vita umana”: lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, rispondendo ai giornalisti in merito all’esperimento di clonazione delle scimmie al termine dell’incontro con i rifugiati nella chiesa del Gesù organizzato dal Centro Astalli di Roma. “Ci sono soglie, soprattutto per quel che riguarda la vita umana – ha affermato – che restano invalicabili”.