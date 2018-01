Turismo sociale: al via oggi a Mantova un laboratorio del Centro turistico Acli sulla riforma del Terzo settore

Si svolgerà a Mantova, oggi e domani, 24 e 25 gennaio, l’incontro tra le sedi del Nord Italia del Centro turistico Acli nazionale per approfondire la riforma del Terzo settore. L’incontro riunirà operatori, dirigenti e volontari dell’associazione di turismo sociale delle Acli per aprire un nuovo percorso formativo dedicato al tema dell’impresa sociale. “Il turismo sociale proposto dal Cta – afferma Pino Vitale, presidente nazionale dell’associazione –, a seguito dell’approvazione della riforma del Terzo settore, si prepara a vestire di una nuova connotazione: la possibilità di operare come impresa sociale in grado di rispondere ai bisogni collettivi, ancora non del tutto soddisfatti”. I lavori del laboratorio saranno aperti dal sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, che saluterà i relatori Acli, quelli del settore turistico, di quello assicurativo e giuridico. “Il Cta – conclude Vitale – ha voluto coinvolgere anche i giovani dell’associazione impegnati nel Servizio civile nazionale, perché sono le nuove generazioni che si mostrano più sensibili ai temi dell’inclusione sociale e, quindi, allo sviluppo futuro del Terzo settore”.