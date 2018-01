Terzo settore: Salerno, al via da domani la formazione per i dirigenti delle associazioni di tutta Italia

Sviluppare relazioni tra soggetti di Terzo settore, costruire reti, accrescere le capacità e le competenze di chi opera nel non profit. Sono questi gli obiettivi di Fqts, il percorso di formazione rivolto ai dirigenti del Terzo settore, al via da domani, fino al 28 gennaio, a Salerno. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è promossa dal Forum del Terzo settore e CSVnet, che “dal 2007 accompagna gli enti del Sud Italia, dando ai circa 300 partecipanti strumenti e conoscenze utili per la crescita delle associazioni in cui operano, nell’ottica di rafforzare il Terzo settore come soggetto politico e come realtà indispensabile all’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno”, si legge in una nota. Quest’anno, per la prima volta, la formazione non interesserà esclusivamente il Terzo settore delle sei regioni del Sud, ma sarà anche nazionale, dedicata in particolare agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, alle risorse e a come aiutare gli operatori, volontari e dirigenti del non profit a valorizzare le proprie competenze. Saranno coinvolti nella formazione anche i giovani del servizio civile e gli studenti universitari che fanno parte di associazioni studentesche.