Sicurezza: Decaro (Anci), “ok linee guida, ora più sinergia tra polizie locali e altre forze di polizia”

“Miglioriamo la sicurezza nelle nostre città, attraverso l’interconnessione delle informazioni e delle banche dati tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza, l’integrazione e la collaborazione tra le sale operative e l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il parere favorevole dell’Anci, oggi in Conferenza unificata, sull’adozione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata: “Abbiamo chiesto modifiche al testo – aggiunge Decaro – che prevedano un maggiore coinvolgimento dei Comuni nella sottoscrizione dei protocolli tra le prefetture e le Regioni per la promozione della sicurezza integrata”.

Le “Linee generali per la promozione della sicurezza integrata” rappresentano, dunque, la cornice di riferimento per l’attuazione delle politiche per la sicurezza integrata con l’obiettivo di coordinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti e favorire la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

Nel corso dei lavori in via della Stamperia è arrivata anche l’intesa sul riparto del fondo per le politiche giovanili, che “registra quest’anno un aumento di circa il 40 per cento, in netta controtendenza rispetto agli anni scorsi”, fa notare Decaro. Rispetto a un ulteriore riparto di risorse, quello del fondo per le mense scolastiche biologiche, l’Anci ha dato l’intesa anche sulla base di alcuni emendamenti accolti dal governo. “Abbiamo chiesto che il decreto venga adottato entro il 30 luglio 2018 – spiega Decaro – per garantire ai Comuni di poter disporre delle risorse entro il 2018 e programmare così, in maniera efficace, il servizio di ristorazione biologica e le iniziative di informazione e promozione per il nuovo anno scolastico”.