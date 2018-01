Repubblica Centrafricana: domani il presidente Touadéra in visita a Sant’Egidio

Il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra, in visita in questi giorni a Roma, dove partecipa alla Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, domani, giovedì 25 gennaio, alle 11 si recherà a Sant’Egidio, dove avrà un colloquio con il fondatore della Comunità, Andrea Riccardi. In seguito il presidente Touadéra incontrerà la stampa per aggiornare sul processo di pace e di riconciliazione nazionale, iniziato nel Paese dopo l’accordo politico firmato a Sant’Egidio lo scorso 19 giugno, dall’avvio del disarmo dei gruppi armati alla situazione umanitaria, caratterizzata dalla presenza di oltre 600mila sfollati.