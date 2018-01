Papa Francesco: udienza, tra i 15mila in piazza anche un coro di bambini brasiliani “a ritmo di samba”

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa è arrivato attorno alle 9.25 in piazza San Pietro, a bordo della “papamobile” con la quale come di consueto ha girato per tutti i settori della piazza, accolto da una folla festante che lo acclamava munita di cartelli variopinti e degli immancabili smartphone e tablet per le foto e i selfie. Molti anche oggi i bambini salutati e accarezzati da Francesco, che in qualche caso ha provveduto anche a rimettere il ciuccio a qualche piccolo che l’aveva momentaneamente perso. L’ingresso di Francesco per l’appuntamento del mercoledì, a cui partecipano oggi 15mila fedeli – alcuni anche dalla diocesi di Dauheon, in Corea – è stato allietato da una musica a ritmo di samba cantata da un coro giovanile proveniente dall’arcidiocesi di Maringà, in Brasile.