Papa Francesco: udienza, “non solo ognuno di noi ha bisogno della pace, anche il mondo, oggi, in questa guerra mondiale a pezzetti”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il mio arrivo in Cile era stato preceduto da diverse manifestazioni di protesta, per vari motivi, lo avete letto nei giornali”. Lo ha ricordato il Papa ai 15mila fedeli in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo 22° viaggio apostolico. “E questo ha reso ancora più attuale e vivo il motto della mia visita: ‘Mi paz os doy – Vi do la mia pace'”, ha commentato Francesco: “Sono le parole di Gesù rivolte ai discepoli, che ripetiamo in ogni Messa: il dono della pace, che solo Gesù morto e risorto può dare a chi si affida a Lui”. “Non solo ognuno di noi ha bisogno della pace, anche il mondo, oggi, in questa guerra mondiale a pezzetti”, ha detto il Papa a braccio: “Per favore, preghiamo per la pace”, l’appello.