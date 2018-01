Papa Francesco: udienza, “no alla colonizzazione ideologica”

foto SIR/Marco Calvarese

In Perù il motto della visita è stato: “Unidos por la esperanza – Uniti dalla speranza”. Lo ha ricordato il Papa, commentandone il significato durante l’udienza di oggi. “Uniti”, ha precisato Francesco, “non in una sterile uniformità – tutti uguali, questo non è unione – ma in tutta la ricchezza delle differenze che ereditiamo dalla storia e dalla cultura”. Per il papa, “lo ha testimoniato emblematicamente l’incontro con i popoli dell’Amazzonia peruviana, che ha dato anche avvio all’itinerario del Sinodo Pan-amazzonico convocato per l’ottobre 2019, come pure lo hanno testimoniato i momenti vissuti con la popolazione di Puerto Maldonado e con i bambini della Casa di accoglienza ‘Il Piccolo Principe’. Insieme abbiamo detto ‘no’ alla colonizzazione economica e ideologica”.