foto SIR/Marco Calvarese

“Purtroppo continuano a giungere notizie preoccupanti dalla Repubblica Democratica del Congo”. Lo ha detto il Papa, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro. “Rinnovo il mio appello perché tutti si impegnino ad evitare ogni forma di violenza”, le parole di Francesco: “Da parte sua – ha assicurato – la Chiesa non vuole altro che contribuire alla pace e al bene comune della società”.