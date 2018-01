Papa Francesco: udienza, ai giovani “san Francesco di Sales sia per voi modello di dolcezza”

foto SIR/Marco Calvarese

“Oggi ricorre la memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa”. Lo ha ricordato il Papa, al temine dell’udienza generale di oggi, nel triplice saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. “La figura di questo santo, sia per voi giovani modello di dolcezza”, l’invito di Francesco: “per voi ammalati, incoraggiamento ad offrire le vostre sofferenze per la causa dell’unità della Chiesa di Cristo; per voi sposi novelli sia esempio nel riconoscere nella vostra vita familiare il primato di Dio e del suo amore”.