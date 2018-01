Papa Francesco: “il più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi purificare dalla verità”

“Il più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi purificare dalla verità”. Lo ha appena twittato Papa Francesco, nella giornata in cui è stato reso noto il suo Messaggio per la 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ha per tema “‘La verità vi farà liberi’ (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace”.

Già stamattina il Pontefice aveva scritto in un tweet: “Nessuna disinformazione è innocua: fidarsi di ciò che è falso, produce conseguenze nefaste”.