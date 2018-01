Papa Francesco: domenica 28 Messa a Santa Maria Maggiore in occasione festa della traslazione ed esposizione dell’icona Salus Populi Romani restaurata

Domenica 28 gennaio, alle ore 9, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa nella basilica papale di S. Maria Maggiore per la festività della traslazione dell’icona Salus Populi Romani, che raffigura la Madonna con in braccio il divino Bambino benedicente. “Tale solennità, che ogni anno ricorre l’ultima domenica di gennaio, desidera essere un corale ringraziamento per la plurisecolare presenza della sacra immagine nella basilica liberiana”, si legge in un comunicato stampa della basilica papale di Santa Maria Maggiore. “La Salus Populi Romani – ricorda la nota – è una fra le più famose e venerate icone mariane e, come ben espresso dalla sua stessa denominazione, è particolarmente venerata dai romani, che con fiducia invocano la Sua protezione nelle alterne vicende della vita quotidiana e nei momenti di eccezionale criticità. Lo stesso Papa Francesco Le è particolarmente devoto e, come immediatamente dopo l’elezione al soglio pontificio, Le rende filiale omaggio in occasione di ogni suo viaggio internazionale”.

La celebrazione liturgica coinciderà con “l’esposizione dell’icona, rinnovata nella visione in seguito a un delicato e impegnativo intervento eseguito presso i Laboratori di restauro dei Musei Vaticani, coordinato dal direttore, Barbara Jatta, e con la supervisionc di una commissione presieduta dall’arciprete della basilica liberiana, il card. Stanislaw Rylko”. “Le sofisticate tecnologie delle indagini intraprese prima dell’intervento e la straordinaria perizia dei restauratori vaticani hanno consentito di recuperare l’originaria bellezza e la realtà storica dell’opera, offuscata nei secoli da vernici, ridipinture e dagli effetti dell’uso devozionale”, conclude la nota.