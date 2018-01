Media: padre Gambetti (Sacro Convento Assisi), “importante il lavoro dei giornalisti per una migliore comprensione della società contemporanea”

È stata celebrata al Sacro Convento di Assisi la ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. “Il custode, padre Mauro Gambetti, ha incontrato la redazione della rivista San Francesco e della Sala stampa guidata dal direttore padre Enzo Fortunato – si legge in una nota -. Durante l’incontro il custode ha sottolineato l’importanza del lavoro dei giornalisti e degli operatori della comunicazione per una migliore comprensione della società contemporanea e dei nuovi strumenti d’informazione. La comunità dei frati di Assisi ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dell’uomo e per la diffusione del messaggio francescano”.

“Particolare riflessione – aggiunge la nota – hanno suscitato le parole di Papa Francesco contro le fake news rimodellando la preghiera semplice attribuita a San Francesco d’Assisi: ‘dove c’è falsità, fa che portiamo verità’”. Il momento conviviale si è concluso con un selfie della redazione con i giovani frati della basilica di San Francesco d’Assisi.