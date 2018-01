Diocesi: Jesi, sabato 27 gennaio la giornata per san Francesco di Sales

Sarà il Centro pastorale diocesano di Jesi ad ospitare sabato 27 gennaio la giornata diocesana in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori cattolici. Anche per quest’anno l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Jesi propone un incontro rivolto a collaboratori del settimanale “Voce della Vallesina”, giornalisti, responsabili delle associazioni e cittadinanza. Dopo il saluto e la preghiera del vescovo jesino, mons. Gerardo Rocconi, don Venish Crayssac Susairaj, viceparroco di Montecarotto, presenterà il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018 “‘La verità vi farà liberi’ (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace”. A seguire “A journalism of peace that promotes understanding between people”, testimonianza del reporter nigeriano Ahmed Azebeokhai. Sulle “Cause, logiche e conseguenze della disinformazione nei media” si soffermerà Mario Staffolani, direttore de “L’Appennino Camerte”, settimanale diocesano di Camerino-San Severino Marche. I centocinquant’anni di Azione cattolica saranno ripercorsi da Vittorio Massaccesi a partire dal suo ultimo libro “Testimoni di amore e di fede” edito da Ave, mentre Marco D’Aurizio, presidente della Fondazione Padre Oscar, racconterà i sogni della Caritas diocesana, le novità e i desideri per il nuovo anno.