Diocesi: Bologna, domani mons. Zuppi presiede Vespri ecumenici nella chiesa di San Paolo Maggiore

Anche a Bologna si sta celebrando la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, fissata ogni anno, come da tradizione, dal 18 al 25 gennaio. Domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di San Paolo Maggiore (via Carbonesi 18), mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà i Vespri ecumenici della festa della Conversione di San Paolo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Nettuno Tv (canale 99 del digitale terrestre).

Dopo la celebrazione del vespro nella chiesa di San Paolo Maggiore, lunedì 5 febbraio si riprenderà il lavoro intrapreso per la costituzione di un “Consiglio di Chiese” cittadino con un incontro alle 19.30 nella Chiesa evangelica della Riconciliazione (via di Corticella 218/b). “La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – evidenzia una nota – rappresenta un’occasione privilegiata per riflettere sullo stato del cammino ecumenico a Bologna”.