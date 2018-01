Cultura: Padova, il 26 gennaio tavola rotonda sulla “Bibbia tradotta da Lutero” al Museo diocesano

La Bibbia tradotta in tedesco da Lutero, pubblicata a Wittenberg nel 1556, conservata nella biblioteca del Seminario di Padova ed esposta fino a domenica 28 gennaio al museo diocesano, sarà al centro di una tavola rotonda dal titolo: “Una Bibbia del 1556 tradotta in tedesco da Martin Lutero. La sua storia, il suo restauro”. L’incontro si terrà venerdì 26 gennaio, dalle 18, in sala San Gregorio Barbarigo, al Museo diocesano di Padova. Interverranno mons. Franco Buzzi, prefetto emerito della Biblioteca Ambrosiana di Milano, studioso della tradizione teologica luterana e autore di un recente libro sulla bibbia di Lutero, che si soffermerà sul significato che la traduzione del testo biblico e la sua diffusione tramite la stampa a caratteri mobili hanno avuto per la storia della Riforma; Maria Pietrogiovanna, docente di Storia delle tecniche artistiche all’Università di Padova, che presenterà l’apparato di illustrazioni presenti nel volume; infine, la restauratrice Melania Zanetti, che esporrà le diverse fasi dell’intervento di restauro.