Associazioni: Roma, dal 26 al 28 gennaio il 30° congresso nazionale elettivo del Centro italiano femminile

Venerdì 26 gennaio, alle ore 15, presso il Green Park Hotel Pamphili, a Roma, si aprirà il 30° congresso nazionale elettivo del Centro italiano femminile (Cif), i cui lavori proseguiranno fino a domenica 28 gennaio. Tema del congresso “Abitare il proprio tempo. Il Cif nella complessità dell’oggi con i valori di sempre” per sottolineare ancora una volta che il Cif, si legge in una nota, “non è fuori dalla storia, ‘abita’ la realtà quotidiana e di essa conosce e vive le sofferenze, lo spaesamento odierno e la fatica del ricominciare ogni giorno con ostinata perseveranza”. Il Cif si confronterà sul presente e sul futuro dell’Associazione, a partire dalla relazione della presidente nazionale Maria Pia Campanile Savatteri. Saranno presenti le delegate comunali, provinciali e regionali dell’Associazione dei circa 400 comuni, delle 87 province e delle 20 regioni che eleggeranno il nuovo Consiglio nazionale del Cif per il quadriennio 2018-2021. Durante le giornate di lavoro verrà presentato il libro “Protagoniste nascoste” di Maria Chiaia sul movimento delle donne cattoliche nella prima metà del Novecento di cui il Cif porta le tracce. Interverranno Albertina Soliani, Paolo Trionfini e M. Michela Nicolais.