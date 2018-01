Afghanistan: Save the Children, “tre membri del nostro staff uccisi nel corso dell’attacco”. Da oggi il sito e gli account social diventano neri in segno di cordoglio

“È con profonda tristezza che confermiamo che tre membri dello staff di Save the Children sono stati uccisi nell’attacco di oggi alla nostra sede a Jalalabad, in Afghanistan. Tutto il resto dello staff che si trovava nella struttura è stato tratto in salvo, mentre in quattro sono rimasti feriti nel corso dell’attacco e stanno attualmente ricevendo cure mediche”. Lo rende noto un comunicato appena diffuso dall’organizzazione umanitaria che “condanna questo attacco nella maniera più dura possibile”. “Siamo sconvolti e inorriditi dalla violenza perpetrata contro il nostro staff in Afghanistan, composto da operatori umanitari impegnati a migliorare le vite e il benessere di milioni di bambini in tutto il Paese. Stiamo facendo tutto quello che possiamo per garantire a tutto il nostro staff il supporto di cui ha bisogno in seguito a questo attacco devastante”, prosegue la nota.

Indagini sulla natura dell’attacco sono al momento in corso mentre non è ancora possibile stabilire i motivi di quanto accaduto. “Gli attacchi contri gli operatori umanitari non possono in alcun modo essere tollerati e hanno un impatto diretto sui bambini che vogliamo proteggere con il nostro lavoro”, ricorda Save the Children, che opera in Afghanistan dal 1976, realizzando interventi sanitari salva-vita e progetti di educazione, nutrizione e protezione dell’infanzia che hanno contribuito a salvare la vita a milioni di bambini. “In seguito a quanto accaduto oggi, abbiamo temporaneamente sospeso le nostre operazioni in tutto il Paese, ma continuiamo ad essere impegnati per supportare i bambini più vulnerabili in Afghanistan”, prosegue l’organizzazione, che annuncia: “In segno di cordoglio per i tre colleghi che hanno perso la vita nell’attacco di oggi e per tutti gli operatori umanitari che in tante parti del mondo sono stati uccisi mentre lavoravano per proteggere i bambini e le loro famiglie, da oggi il sito di Save the Children Italia diventa completamente nero”. Cliccando sulla homepage del sito dell’organizzazione apparirà infatti una schermata interamente oscurata. Anche su tutti gli account social dell’organizzazione, il tradizionale logo rosso di Save the Children diventerà nero in segno di cordoglio.