Afghanistan: la solidarietà delle organizzazioni umanitarie a Save the children per l’attacco

Le organizzazioni umanitarie esprimono solidarietà per l’attacco alla sede della Save the children a Jalalabad, in Afghanistan, con due morti e 14 persone colpite accertate finora. Tra le prime Emergency, che lavora nel Paese dal 1999 ricorda che “nella guerra in Afghanistan i civili pagano il prezzo più alto”.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a @SaveChildrenIT per l'attacco terroristico contro la sede dell'organizzazione a Jalalabad in #Afghanistan. — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) January 24, 2018

Anche oggi nella #guerra in #Afghanistan i #civili pagano il prezzo più alto. Abbiamo iniziato a lavorare nel Paese nel 1999 e da allora abbiamo curato più di cinque milioni e mezzo di persone. Il video di @TR_Foundation su @Internazionale https://t.co/oPF0SBlj0p — EMERGENCY (@emergency_ong) January 23, 2018