Università: firmata una convenzione fra Lumsa e ministero dell’Interno per tirocini in materia di immigrazione

La Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) di Roma e il ministero dell’Interno hanno sottoscritto una nuova convenzione biennale che permetterà a 60 studenti universitari di prendere parte a una serie di tirocini trimestrali in materia di immigrazione, con un massimo di 30 studenti ogni anno. A siglarla sono stati il rettore della Lumsa, Francesco Bonini, e il capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, Gerarda Pantalone, alla presenza del prefetto Mario Morcone, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno. “L’obiettivo dell’iniziativa – si legge in una nota dell’Università – è realizzare una collaborazione tra Lumsa e ministero dell’Interno per sviluppare percorsi di formazione specialistica mirati all’approfondimento delle tematiche dell’immigrazione, dell’asilo e dei diritti dei migranti”.