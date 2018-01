Ufficio filatelico vaticano: a febbraio due francobolli dedicati alla Pasqua e al 25° di morte di don Puglisi

L’Ufficio filatelico e numismatico dello Stato della Città del Vaticano rende noto che le prossime emissioni filateliche del 6 febbraio 2018 saranno dedicate alla Pasqua e al 25° anniversario di morte del beato don Pino Puglisi, assassinato nel 1993 dalla mafia. I bozzetti rivelano che il primo, realizzato dall’artista Raul Berzosa Fernandez, raffigura un Cristo risorto e benedicente ed è proposto in un foglio da 10 francobolli (dimensioni 177 x 106 mm), valore facciale 0,95 euro, tiratura massima 250.000 serie complete.

La seconda emissione consiste in un minifoglio da 6 francobolli (dimensioni 130 x 110 mm) raffiguranti il beato Puglisi circondato dai ragazzi di cui si occupava nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove era nato il 15 settembre 1937, per strapparli dalla strada che sentendosi minacciata ne commissionò l’uccisione. Sullo sfondo la sua chiesa e in primo piano la dicitura: “La sera del 15 settembre 1993 don Pino Puglisi è assassinato a Palermo dalla mafia”. Nel dépliant che accompagna i bozzetti vengono ricordate le parole di Papa Francesco: “È stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto”. Il francobollo è realizzato dall’artista Marco Ventura. Il valore facciale dell’emissione è di 1 euro, la tiratura massima di 360.000 serie complete.