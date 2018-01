Pellegrinaggi: mons. Dal Covolo (rettore Lateranense), “siano nel solco della fede”

“Siamo chiamati a vivere un pellegrinaggio continuo nel solco della fede”. Lo ha detto questa mattina il rettore della Pontificia Università Lateranense, mons. Enrico Dal Covolo, intervenendo al convegno dell’Opera Romana Pellegrinaggi, in corso a Roma. “La fede cresce trasmettendola, testimoniandola. Diversamente inaridisce e muore, non è credibile, non può essere trasmessa”, ha ricordato il presule. “Con questo spirito dovete vivere i vostri pellegrinaggi”. Mons. Dal Covolo ha invitato quindi a essere “pellegrini nel solco della verità, testimoniando la vostra fede nella vostra vita, che è pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste”.