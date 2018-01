pattoXnatalità: Forum, il 26 gennaio seconda presentazione a Roma con le donne della società civile

La presentazione del #pattoXnatalità fatta la settimana scorsa al Senato dal Forum delle associazioni familiari ha posto all’attenzione del dibattito politico e pre elettorale il tema del drammatico inverno demografico che sta attraversando il Paese. Come annunciato in quella sede dal presidente nazionale Gianluigi De Palo, il patto verrà ripresentato dalle donne della società civile il 26 gennaio a Roma (sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica 72 – ore 10). Interverranno, tra le altre, Emma Ciccarelli e Maria Grazia Colombo, vice presidenti del Forum; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum terzo settore; Francesca Izzo, presidente dell’associazione Se non ora quando – Libere; Giovanna Ventura, segretario confederale della Cisl.