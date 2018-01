Diocesi: Terni, mons. Piemontese incontra i giornalisti e presenta le attività della Caritas

In occasione della festa di San Francesco di Sales, domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 10, presso il vescovado di Terni, in piazza Duomo, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, incontrerà i giornalisti del territorio, nella conferenza stampa “Comunicare la carità in un futuro prossimo” per la presentazione delle attività della “Caritas diocesana – Associazione di volontariato San Martino”. Interverranno, oltre al vescovo Piemontese, Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana, e Francesco Venturini, presidente dell’associazione di volontariato San Martino.

Al termine, sarà presentato il messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata delle comunicazioni sociali “La verità vi farà liberi» (Gv 8,32)”. “Anche la Chiesa – si legge in una nota della diocesi – vuole offrire un contributo proponendo una riflessione sulle cause, sulle logiche e sulle conseguenze della disinformazione nei media e aiutando alla promozione di un giornalismo professionale, che cerca sempre la verità, e perciò un giornalismo di pace che promuova la comprensione tra le persone”. La Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, l’unica Giornata mondiale stabilita dal Concilio Vaticano II (“Inter Mirifica”, 1963), viene celebrata in molti Paesi, su raccomandazione dei vescovi del mondo, la Domenica che precede la Pentecoste (nel 2018, il 13 maggio).