Diocesi: Terni, giovedì 25 gennaio il convegno “Per amore della città, il lavoro che non ti aspetti” apre gli eventi per la festa patronale

Sarà il convegno “Per amore della città, il lavoro che non ti aspetti”, in programma per giovedì 25 gennaio a Terni, il primo appuntamento con cui si apriranno le iniziative per la festa di san Valentino, patrono di Terni e dell’amore. Il programma delle manifestazioni, dedicate quest’anno al tema “Per amore della città, responsabili del futuro nel presente”, è stato predisposto dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia e dal comitato per la festa di san Valentino con l’intenzione di proporre “a vari livelli, una riflessione condivisa con la città sul lavoro in riferimento alla famiglia e ai giovani nel segno dell’amore testimoniato dal santo”. Giovedì mattina, dalle 11 presso l’Istituto tecnico tecnologico (Itt) di Terni, all’iniziativa organizzata con il contributo dell’Azione cattolica diocesana, nel 150° anniversario della fondazione, interverrà il sindacalista Marco Bentivogli, segretario nazionale della Fim Cisl. All’incontro con gli studenti interverranno anche Cinzia Fabrizi, dirigente dell’Itt, mons. Giuseppe Piemontese, vescovo di Terni-Narni-Amelia, Tommaso Sereni, vicepresidente diocesano dei giovani di Azione cattolica. Nel pomeriggio, poi, dalle 17.45 Palazzo Gazzoli di Terni ospiterà “Per amore della città, riprendere a crescere: responsabili del futuro nel presente”. Il dibattito, che vedrà ancora la partecipazione di Bentivogli, sarà aperto da Riccardo Marcelli, sindacalista di Cisl Umbria, e da Michele Rossi, imprenditore. Interverranno anche mons. Piemontese, Rita Pileri, mons. Salvatore Ferdinandi, Luca Diotallevi e Giorgio Armillei. “Nella scelta dei tempi e dei temi per ricordare l’anniversario dell’Azione cattolica – spiega il presidente diocesano, Luca Diotallevi – abbiamo cercato di essere fedeli quanto più possibile al ministero della nostra associazione: essere uomini e donne nella Chiesa e cristiani nella città”. “Anche la nostra città – conclude – ha bisogno di prepararsi al futuro per tornare a guardare con fiducia alle proprie possibilità e riprendere a crescere”.