Diocesi: Perugia-Città della Pieve, il card. Bassetti incontra il 26 gennaio gli operatori della comunicazione

L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, incontrerà gli operatori della comunicazione venerdì 26 gennaio, alle 11. Un incontro, in programma nel palazzo arcivescovile della città perugina, che rientra tra le iniziative per la festa del loro santo patrono Francesco di Sales. Il tema sarà “Comunicare il bene”, rappresentato in una declinazione concreta, cioè il “progetto diocesano per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”, il cui “bilancio” sarà tracciato ai giornalisti dal card. Bassetti, dal vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti e da alcuni collaboratori. Dal 1° ottobre 2015 questo progetto ha permesso di accogliere, anche attraverso la Caritas, circa 300 migranti in strutture messe a disposizione da realtà ecclesiali e da privati. Sarà anche presentato il report finanziario con la relazione di impatto sociale 2015-2017 dal titolo: “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare”.