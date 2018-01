Diocesi: Messina, giovedì il vescovo Accolla incontrerà gli operatori delle comunicazioni sociali

Anche a Messina la ricorrenza del santo patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales, tradizionale giornata in cui il Papa rende pubblico il messaggio relativo al tema scelto per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali – che per il 2018 è “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace” -, sarà l’occasione di riflettere sulla funzione e l’importanza dei media in un contesto come quello odierno, sempre più interconnesso e pervasivo. Sarà anche l’occasione in cui l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, incontrerà tutti gli operatori delle comunicazioni sociali per proporre una sua riflessione e confrontarsi, attraverso il tema generale, con altri relatori e gli operatori intervenuti. L’iniziativa, che si terrà giovedì 25 gennaio, è articolata attraverso due momenti e prevede alle ore 10 la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di S. Caterina V. e M. (in via Garibaldi a Messina), presieduta da mons. Giò Tavilla, consulente ecclesiastico della sezione Ucsi di Messina, a cui seguirà un seminario formativo accreditato dall’Ordine dei giornalisti. Il seminario introdotto e moderato da don Giuseppe Lonia, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, si svilupperà sul tema: “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace”, e vedrà, dopo i saluti iniziali di Santino Franchina, consigliere nazionale Odg, Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi Sicilia, e Giuseppe Gulletta, segretario dell’Assostampa Messina, gli interventi di mons. Giovanni Accolla, Vincenzo Morgante, direttore del Tgr Rai, e Angelo Sindoni, presidente della Sezione Ucsi di Messina. L’evento è organizzato dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi e dall’Ucsi di Messina, con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dell’Assostampa di Messina.