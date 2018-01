Diocesi: Latina, martedì 30 il vescovo Crociata incontra i giornalisti

Martedì 30 gennaio, alle 11.30 presso la curia vescovile di Latina (ingresso via Sezze 16), il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, incontrerà i giornalisti in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono della categoria, che si celebra il 24 gennaio. “L’incontro – spiega unanota – sarà momento per uno scambio di riflessioni su cosa significhi essere giornalisti nel territorio pontino, sui principali temi riguardanti la Chiesa locale e poi sulla 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018, il cui titolo scelto da Papa Francesco è: ‘La verità vi farà liberi’ (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace”. Al termine dell’incontro, il vescovo avrà piacere di intrattenersi a pranzo con i giornalisti convenuti.