Diocesi: Latina, il 25 e il 26 gennaio il convegno “Una Chiesa che cresce con quelli che crescono”

Due giorni di convegno diocesano il 25 e 26 gennaio, alle 17.30 presso la curia diocesana a Latina (ingresso da piazza Paolo VI). Si continua con il tema “Una Chiesa che cresce con quelli che crescono”, già affrontato a novembre scorso parlando dei ragazzi tra gli 8 e i 14 anni d’età. Questa volta l’orizzonte è quello della fascia d’età tra gli zero e i sei anni. Il primo giorno, l’argomento sarà affrontato dal punto di vista del “Conoscere” grazie alla relazione di Paola Amarelli, professoressa di Pedagogia della comunicazione educativa all’Università Cattolica, la quale offrirà una lettura in termini educativi di questa fascia d’età. Il secondo giorno, sarà il turno di Anna Morena Baldacci, docente di Liturgia all’università Salesiana, che presterà attenzione su come “Accompagnare” i fanciulli all’incontro col sacro. A questi due appuntamenti, precisa una nota della diocesi, “sono invitati non solo i genitori desiderosi di comprendere al meglio la relazione con i propri figli, ma anche coloro che per servizio ecclesiale o per professione hanno la cura dei bambini in questa fascia d’età”. I convegni diocesani fin qui organizzati si raccordano al tema più generale espresso dal vescovo Mariano Crociata negli Orientamenti pastorali 2018 (le comunità in rapporto ai giovani).