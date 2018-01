Diocesi: Grosseto, domani al “Thè di Toscana Oggi” don Alessandro Andreini parlerà di fake news

Nuovo appuntamento con i “Thè di Toscana Oggi”, l’appuntamento mensile culturale promosso dal settimanale della diocesi di Grosseto. Solitamente rivolto agli abbonati, l’incontro di domani, mercoledì 24 gennaio, avrà un “taglio” particolare, perché si inserisce nella Giornata della buona comunicazione proposta dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali nel giorno in cui si ricorda san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei professionisti della comunicazione. Alle 16 nella sala san Paolo del Seminario (via Ferrucci 11) a Grosseto interverrà don Alessandro Andreini, sacerdote della comunità di San Leolino, a Panzano in Chianti, che si occupa di evangelizzazione attraverso la cultura. Don Andreini toccherà il tema delle fake news, notizie-bufala, argomento oggi molto sentito ed indagato come uno dei fenomeni distorti della comunicazione odierna. Le fake news “sono sempre circolate e hanno sempre provocato effetti – si legge in un comunicato -. In ogni epoca. Non ne è stato immune neppure Gesù. È per questo che don Andreini parlerà proprio delle fake news rispetto al Vangelo, per dimostrare come anche nei confronti di Gesù e del suo messaggio, il potere del tempo abbia provato a costruire delle notizie-bufala”. Un tema di “strettissima attualità, perché l’informazione oggi corre velocissima”, eppure questa velocità “non è sempre direttamente proporzionale alla sua qualità e fra tante notizie, si fatica talvolta a distinguere quelle false e quindi diventa più difficile formarsi un’opinione consapevole”.