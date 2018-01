Diocesi: Caltanissetta, domani il convegno annuale delle Caritas parrocchiali

Sarà il salone del Museo diocesano del seminario di Caltanissetta ad ospitare domani pomeriggio, dalle 16, il convegno annuale delle Caritas parrocchiali. Come si legge in una nota, “si tratta del momento più importante del percorso di formazione permanente che durante l’anno si svolge nelle 50 parrocchie che ospitano i gruppi Caritas, animati da centinaia di volontari che si occupano quotidianamente di fronteggiare i disagi sociali, le antiche e nuove povertà, attivando con passione solidale una miriade di iniziative di sostegno alle fragilità personali e familiari del territorio che vive intorno alle parrocchie”. Dopo l’introduzione di Giuseppe Paruzzo, neo direttore della Caritas diocesana e dell’Ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro, il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, terrà una lectio biblica sul tema “Giuda e Maria di Betania. Calcolo o carità fino allo spreco?”, focalizzando l’attenzione sull’icona evangelica che è al centro della sua lettera pastorale 2017/18 “Profumo d’amore… dall’unzione alla missione”. “La lettera pastorale – prosegue la nota – diventa così la guida per la formazione spirituale delle equipes delle Caritas parrocchiali, per approfondire i temi sociali dell’impegno del laicato nell’orizzonte della carità intesa anche come categoria teologica, radicata nella Sacra Scrittura, cornice di senso della nostra contemporaneità”. Dopo la lectio, don Marco Paternò, assistente spirituale della Caritas diocesana, proporrà ai volontari alcune piste di riflessione sulle esperienze legate alle attività svolte, sui progetti in itinere e sulle prospettive di potenziamento dell’intervento solidale della Chiesa nel territorio, dando loro la possibilità di confrontarsi con le diverse realtà e di condividere problematiche e sperimentazioni.