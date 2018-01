Anziani: fino al 10 febbraio sms solidale 45549 a sostegno di Pronto Alzheimer che aiuta malati e famiglie

Nato nel 1993, il numero di Pronto Alzheimer 02-809767, prima linea telefonica in Italia di orientamento e assistenza alle persone con demenza e ai loro familiari, viene gestito ininterrottamente dalla Federazione Alzheimer Italia, la maggiore non profit nazionale dedicata al sostegno dei malati e di chi vive loro accanto. 45549 è invece il numero solidale cui si può inviare un sms (per donare 2 euro) o effettuare una chiamata da rete fissa (per donare 5 o 10 euro) dal 21 gennaio al 10 febbraio 2018 per sostenere Pronto Alzheimer che ogni giorno fornisce gratuitamente consulenze attraverso la disponibilità e la competenza di operatori specializzati e di volontari. Nei suoi 24 anni di attività Pronto Alzheimer ha risposto e gestito oltre 150mila richieste.

Solo nell’ultimo anno si contano 4808 contatti (dati dal 1° gennaio al 20 dicembre 2017) – giunti attraverso telefonate ma anche mail e lettere – a cui è stato fornito un consiglio relativo alla gestione del malato in casa e in situazioni specifiche, un’indicazione sulle strutture sul territorio a cui rivolgersi, una risposta di carattere legale o previdenziale, un aiuto psicologico. Un numero sempre crescente di persone chiede inoltre un appuntamento presso lo sportello di Pronto Alzheimer, per poter avere un contatto diretto con gli operatori, anche alla presenza del proprio familiare con demenza. Provenienti da tutta Italia, le richieste di aiuto si concentrano in particolare in Lombardia, dove si contano 2.098 contatti (di cui 1.431 solo a Milano, dove ha sede principale la Federazione Alzheimer Italia). Seguono Lazio con 255 contatti, principalmente nella capitale, Piemonte (208), Emilia Romagna (172), Veneto (162). Porre la persona con demenza “al centro, con la sua dignità e una qualità di vita sempre più elevata”, è “la nostra priorità quotidiana”, spiega Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione.