30 anni del Sir: Corrado (direttore), “snodo di una comunicazione che dal territorio arriva al centro”

“Non sarà sfuggito all’occhio attento il logo ‘rinnovato’ che da oggi campeggia sul sito. Festeggia un anniversario importante: era, infatti, il 13 gennaio 1989, trent’anni fa, quando venne pubblicato il primo numero dell’allora settimanale d’informazione Sir. Chi ci segue da tempo avrà facilmente individuato un accento di novità che coniuga il passato con il presente, aprendo una prospettiva futura”. Lo scrive il direttore del Sir, Vincenzo Corrado, nell’anno in cui l’agenzia entra nella sua trentesima stagione. Era, infatti, il l 15 aprile 1988 nasce la Società per l’informazione religiosa: “I primi passi programmatici e organizzativi, però, ebbero inizio nel 1987. Uscirono alcuni numeri prova, il primo venne rocambolescamente stampato il 29 settembre 1988 ad Ancona nel corso di un convegno dei settimanali diocesani per consentire ai partecipanti una prima valutazione”. “Trent’anni fa iniziò un’avventura professionale che vide il Sir anche come snodo di una comunicazione che dal territorio arrivava al centro e dal centro andava al territorio grazie alla rete capillare dei settimanali diocesani coinvolti come soggetti riceventi e, insieme, emittenti. Ebbene – conclude il direttore -, possiamo dire con orgoglio che non esiste ancor oggi una reciprocità comunicativa così ricca di racconti di vita, così diversa e così unita, così capace di coniugare, in modo generativo, pensieri, sensibilità e competenze. In una parola così sinodale”.