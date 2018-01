Tragedia Rigopiano: Mattarella a familiari vittime e sopravvissuti, “accertamento delle responsabilità non è un problema soltanto vostro ma dell’intero Paese”

“Non è un problema soltanto vostro, quello di accertare cosa è avvenuto, perché è avvenuto e le responsabilità” della tragedia che il 18 gennaio 2017 portò alla morte di 29 persone per la valanga abbattutasi sull’Hotel Rigopiano. “È un problema dell’intero Paese, anzitutto per motivi di giustizia e in secondo luogo per evitare che possano ripetersi tragedie come questa. È un impegno generale, non soltanto vostro”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i familiari delle vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano e quanti sono sopravvissuti. All’incontro è intervenuto anche il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni. Mattarella ha ricordato che “l’accertamento delle responsabilità e della sanzione delle responsabilità – cui ha fatto cenno il presidente del Consiglio – è rimesso, nella sua indipendenza alla Magistratura cui guardiamo tutti con fiducia”. Il presidente della Repubblica si è anche augurato che “vi sia oltre che una rete di solidarietà, un’attività concreta e impegnata delle Istituzioni, particolarmente di quelle più vicine sul territorio”. “Mi auguro che le Istituzioni riescano a trovare soluzioni e si impegnino individuando anche le soluzioni”, ha proseguito Mattarella, che “ancora una volta” ha voluto “ringraziare i soccorritori che hanno operato con generosità e con grande abnegazione, hanno fatto il possibile. Tutti hanno seguito la loro azione e ancora una volta vorrei ringraziarli”.