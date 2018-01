Termometro politico: Istituto Ixè-Huffington Post; Gentiloni il leader con più fiducia, maggioranza per il Centrodestra alla Camera e in Senato

Paolo Gentiloni è il leader verso il quale gli elettori nutrono maggiore fiducia, il Movimento 5 Stelle il partito più votato. Lo segnala l’Istituto Ixè nella rilevazione effettuata per l’Huffington Post, registrando la fiducia degli elettori nei confronti dei leader politici e l’assegnazione dei seggi in Parlamento, al 19 gennaio 2018. Il 33% degli intervistati nutre fiducia nei confronti di Gentiloni, il 27% verso Luigi Di Maio, il 25% verso Matteo Salvini, il 24% verso Silvio Berlusconi. La fiducia nei confronti di Pietro Grasso è al 23%, il 21% la riconosce a Matteo Renzi. Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi in Parlamento, la rilevazione assegna alla coalizione di Centrodestra, composta da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia, 299 deputati alla Camera. Sono 161 quelli del Movimento 5 Stelle e 137 quelli della coalizione di Centrosinistra, con Pd, Civica Popolare e Più Europa. Liberi e Uguali, lista guidata da Pietro Grasso, potrebbe contare su 29 seggi. Al Senato gli equilibri politici risultano analoghi. Secondo la rilevazione Ixè, sarebbero 153 i seggi assegnati alla coalizione di Centrodestra, 82 al Movimento 5 Stelle e 65 andrebbero al Centrosinistra. Solo 13 senatori sarebbero eletti nella lista di Liberi e Uguali.