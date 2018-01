Principato di Monaco: sotto il tendone del circo la preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani

Le Chiese di Monaco-Montecarlo pregheranno insieme per l’unità dei cristiani sotto il tendone del circo, questa sera alle 19. È in corso infatti, dal 18 gennaio scorso, non solo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ma anche il 42° festival internazionale del Circo. E, come tradizione da alcuni anni, la preghiera per l’unità viene inserita a tutti gli effetti nel programma ufficiale del festival. Sulla pista, sotto il famoso “chapiteau de Fontvieille”, si ritroveranno così “alcuni dei pluripremiati artisti del 42° Festival, i leader delle comunità cristiane, i coristi e l’Orchestra dei Carabinieri del Principe”, si legge sul programma. La Chiesa cattolica sarà rappresentata dall’arcivescovo di Montecarlo, mons. Bernard Barsi, e da don Patrick Keppel, delegato episcopale per l’ecumenismo.