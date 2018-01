Pellegrinaggi: mons. De Donatis (vicario Roma), “occasione per andare alle radici della nostra fede”

“Ogni pellegrinaggio è sempre un andare alle radici della nostra fede e quindi anche per rinnovarla. Ecco perché occorre sempre mettersi in cammino, non rimanere chiusi in se stessi, ripiegati, ma ripartire e rinnovare questa fede”. Lo ha detto questa mattina il l’arcivescovo vicario del Papa per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis, in occasione del convegno dell’Opera Romana Pellegrinaggi, aperto oggi nella Capitale. Parlando dei nuovi itinerari, introdotti quest’anno nel catalogo, Turchia ed Egitto, l’arcivescovo ha spiegato che “rappresentano la bellezza che vorremmo far vivere ai pellegrini in questo periodo”, occasioni per “riscoprire la misericordia di Dio”. “Vogliamo ritornare alle sorgenti della misericordia”.