pattoXnatalità: De Palo (Forum famiglie), “va proposto dalle forze politiche italiane anche nell’Unione”. Richiesta a Bruxelles di “ossigeno per le famiglie”

“L’emergenza demografica non scuote solo l’Italia e l’impegno preso su Avvenire dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani va sostenuto. Il #pattoXnatalità che abbiamo proposto a livello nazionale, va proposto senza se e senza ma dalle forze politiche italiane anche nell’Unione”. Così Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, commenta quanto affermato ieri dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in un’intervista pubblicata da “Avvenire”. Il presidente del Forum, si legge in una nota, “apprezza l’offensiva di Tajani e promuove l’idea di conteggiare come investimento fuori deficit le spese a sostegno della famiglia”. “L’Italia – chiede De Palo – prema sulla Ue perché un eventuale sforamento venga accettato. Ne va del futuro del nostro Paese e di quello dell’Europa che ha finalmente l’occasione per dimostrarsi vicina alle attese dei cittadini”. Per il presidente, poi, serve un’azione parallela dei Forum delle famiglie di tutta Europa: “Chiederò di convocare un tavolo della Fafce (la Federazione di tutte le associazioni familiari a livello europeo) perché dalla società civile di tutti i Paesi membri parta un’offensiva comune: è il momento di chiedere a Bruxelles ossigeno per le famiglie”.