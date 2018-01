Papa Francesco: conferenza stampa aereo. Sulle nozze ad alta quota, “li ho interrogati, erano preparati”. “I sacramenti sono per gli uomini”

Durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Lima a Roma, non poteva mancare la domanda sul fuori programma forse più singolare del viaggio, le nozze della coppia cilena celebrate da Francesco sul volo per Iquique. Francesco ha confermato che la coppia aveva sempre desiderato sposarsi ma che le circostanze della vita – prima fra tutte il terremoto del 2010 – l’avevano indotta a rimandare. “Io li ho interrogati un po’”, ha detto ai giornalisti: “E lì le risposte erano chiare: ‘Per tutta la vita … – ‘E come sapete queste cose? Avete buona memoria?’ – ‘No, no: noi abbiamo fatto i corsi prematrimoniali per quel tempo’. Erano preparati. Me lo hanno chiesto. I sacramenti sono per gli uomini… Tutte le condizioni erano chiare. E perché non fare oggi quello che si può fare oggi, e non rimandarlo per domani, che domani forse sarebbe stato 10, 8 anni in più…”.