Papa Francesco: conferenza stampa aereo, “rinnovamento di parte dei membri” della Commissione tutela minori. Linea resta “tolleranza zero”

La Commissione vaticana per la tutela dei minori “proseguirà il lavoro compiuto finora”. Ad assicurarlo è stato il Papa, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Lima a Roma, a conclusione del suo viaggio apostolico in Cile e Perù. Il Papa ha inoltre detto di valutare “positivamente” il lavoro compiuto finora dalla Commissione che si occupa del contrasto degli episodi di pedofilia tra il clero, da lui istituita per tre anni e ora in scadenza. Ciò che sta avvenendo in questa fase, ha spiegato Francesco, è il rinnovamento di parte dei membri, che ha bisogno di un certo tempo per essere ultimato. Sulla pedofilia, infine, il Papa ha assicurato che, come per Benedetto XVI prima di lui, la linea resta quella della “tolleranza zero”.