Libri: esce oggi “Tutti gli uomini di Francesco. I nuovi cardinali si raccontano”, di Fabio Marchese Ragona

Esce oggi in libreria per le Edizioni San Paolo il volume “Tutti gli uomini di Francesco – I nuovi cardinali si raccontano” di Fabio Marchese Ragona, vaticanista del Gruppo Mediaset, curatore sul sito web di Tgcom24 del blog Stanze Vaticane e conduttore di un’omonima rubrica sul canale all-news di Mediaset. Per la prima volta, tutti insieme, i nuovi cardinali di Papa Francesco si raccontano in un volume. “Alcuni svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o a pranzo con gli amici”, si legge in un comunicato degli editori: “È l’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa, provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all’improvviso cardinali”. Perché Francesco, nei suoi concistori, predilige le diocesi della “fine del mondo” a scapito di quelle storicamente cardinalizie? Perché non informa prima i nuovi porporati destinati a ricevere la berretta? Questi e altri dubbi vengono sciolti dalla viva voce dei più stretti collaboratori del Pontefice. Un viaggio inedito che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano, e che finisce in Oceania, attraversando tutti gli altri continenti. Con clamorosi retroscena, mai svelati, anche sul conclave che ha eletto Papa Francesco. “I confratelli porporati intervistati da Fabio Marchese Ragona – scrive nella prefazione al volume il card. Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa e coordinatore del C9 di Papa – raccontano in questo volume la loro esperienza, il loro servizio per la Chiesa e per il Papa, spiegano come la Chiesa di oggi si confronta con questo mondo sempre più globalizzato, dall’Africa all’Oceania, tra povertà, guerre civili, crisi di vocazioni, secolarizzazione e avanzata delle sette, con la certezza che le ferite della Chiesa stiano pian piano guarendo. Un racconto inedito dalla viva voce degli “uomini di Papa Francesco” che riescono con armonia e delicatezza a spiegare le sfide che si trovano ad affrontare nella Curia Romana e nei Paesi dove svolgono la loro missione”.