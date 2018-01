Giornata della Memoria: Giardino dei Giusti, incontro a Milano su “Responsabilità contro indifferenza. Oggi come ieri, scegliamo di accogliere”

“Responsabilità contro indifferenza. Oggi come ieri, scegliamo di accogliere” è il tema dell’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione del Giardino dei Giusti di Milano (composta da Comune di Milano, Gariwo e Ucei, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane) con insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado per celebrare la Giornata della Memoria. L’evento si terrà al Teatro “Elfo Puccini” di Milano mercoledì 24 gennaio (dalle ore 9.30). Il programma prende avvio, dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, dal tema dell’accoglienza, proponendo la testimonianza di Roberto Jarach, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, e del giornalista Stefano Pasta, della Comunità di Sant’Egidio, accompagnato da un giovane profugo proveniente dalla Guinea Conakry accolto nella struttura, che racconteranno l’esperienza di ospitalità ai profughi fornita dal “Binario 21” e dialogheranno con il presidente di Gariwo, Gabriele Nissim, sul tema della responsabilità. A seguire, Elisa Giunipero, docente di Storia contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, racconterà la storia degli ebrei di Shanghai e in particolare di Ho Feng Shan, console cinese a Vienna che fornì passaporti falsi agli ebrei per salvarli dalle deportazioni. Dal ricordo della Shoah alla contemporaneità, con la testimonianza di Emilio Barbarani, che operò nell’Ambasciata italiana a Santiago del Cile negli anni ’70, salvando la vita a centinaia di oppositori di Augusto Pinochet. Tra le testimonianze quelle del console armeno e co-fondatore di Gariwo, Pietro Kuciukian, e del giornalista Simone Zoppellaro, che porteranno l’attenzione sul genocidio contro la comunità yazida, oltre alla video-intervista di Gariwo a Nadia Murad, rapita dall’Isis e sfuggita ai suoi carcerieri dopo due anni di violenze. Nelle stesse terre del genocidio armeno del 1915, oggi si verifica un atto di accoglienza da parte della stessa Armenia, che dal 2014 ha aperto le sue porte ai profughi yazidi. Hammo Shero, il capo yazida del Monte Sindjar che nel 1915 salvò migliaia di armeni ospitandoli sulla montagna, sarà onorato insieme a Ho Feng Shan al Giardino al Monte Stella di Milano in occasione della prossima Giornata dei Giusti dell’umanità (6 marzo).