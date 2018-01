Giornali Fisc: “Logos-Le ragioni della verità” (Matera-Irsina) compie 10 anni. Domenica 28 un convegno per celebrare la ricorrenza

La rivista “Logos-Le ragioni della verità”, quindicinale dell’arcidiocesi di Matera-Irsina, che aderisce alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), compie 10 anni di vita e domenica 28 gennaio, alle 16,30, presso l’ex Ospedale S. Rocco in piazza S. Giovanni in Matera, si terrà un convegno per celebrare questa ricorrenza. Interverranno il direttore dell’Agenzia Sir, Vincenzo Corrado, il direttore di Logos, Antonella Ciervo, e Giuditta Coretti della redazione di Logos. Presiede e conclude i lavori l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Inoltre, nello stesso complesso, dalle ore 16 alle ore 20 si terrà una mostra delle più belle copertine di Logos.

Mons. Salvatore Ligorio – all’epoca arcivescovo di Matera-Irsina -, che volle questa iniziativa editoriale, al momento del suo avvio disse: “Logos vuole essere un giornale che si rivolge alla comunità ecclesiale diocesana, guardando, però, con occhio attento a tutta la società civile”. “Logos”, si legge in una nota, “ha realizzato questi auspici e dopo dieci anni si presenta con una rete redazionale presente in quasi tutti i comuni della diocesi, con redattori che riportano la vita, la storia e il pensiero delle comunità” presenti in diocesi, dando “voce alla gente e mettendo in evidenza le diverse problematiche che attraversano il territorio, con particolare riferimento a quelle del lavoro e dei giovani”. In questi dieci anni, “Logos si è inserito nel processo culturale in atto nella comunità diocesana interagendo sulle varie problematiche d in particolare con Matera 2019. Infatti, mons. Caiazzo sostiene: “Nel suo piccolo, Logos sicuramente sarà di aiuto e da stimolo affinché ‘Matera 2019’ non resti un evento celebrativo, bensì un aiuto concreto nella continuità di un approfondimento culturale e religioso, capace di guardare alle sue radici ma proiettandosi verso il futuro”.