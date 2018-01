Elezioni: Acli Roma, al via domani la campagna “#voTiAMO”

In vista delle prossime elezioni regionali e politiche del 4 marzo, le Acli di Roma e provincia lanciano la campagna “#voTiAMO”, per “sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto quale fondamentale e imprescindibile esercizio di democrazia”. Si tratta di un’iniziativa che, spiega una nota, “intende valorizzare il senso critico degli elettori e fare in modo che questi sviluppino un modo nuovo di guardare i candidati e i loro programmi, superando la sensazionalità di slogan che spesso risultano populisti e irrealizzabili, valutandone invece la credibilità, la fattibilità e la qualità”. Per questo, chi vorrà aderire alla campagna potrà farlo realizzando un brevissimo video con le proprie motivazioni che spiegano l’importanza del voto, postandolo poi su Facebook, Youtube, Twitter o Instagram utilizzando l’hashtag #VoTiAMO, ma anche #fattibile, #credibile, #responsabile. Le indicazioni e il regolamento per partecipare alla campagna delle Acli di Roma sono pubblicate sui canali ufficiali dell’associazione e sul sito. La campagna sarà attiva a partire dal 23 gennaio fino al 4 marzo e, precisa la nota, “non vuole essere di supporto a nessun partito o candidato, ma sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica del proprio Paese”.

“Come Acli della Capitale sentiamo un supplemento di responsabilità a intervenire su questi temi anche alla luce di quanto accaduto nello scorso mese di novembre – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – durante il quale a Ostia ha votato solamente 1 su 3 degli aventi diritto. Si tratta di un campanello di allarme che dobbiamo ascoltare, perché da troppo tempo ormai il nostro Paese si sta arrendendo all’evidenza che il primo partito delle elezioni risulta sempre essere l’astensionismo”.