Dolores O’Riordan: domani i funerali della cantante. Massima privacy e a celebrare la messa un sacerdote amico della famiglia

Verranno celebrati domani alle 11.30 i funerali di Dolores O’Riordan, la cantante del gruppo The Cranberries, morta la scorsa settimana. La Messa sarà celebrata nella chiesa di Saint Ailbe, Ballybricken, Co Limerick, dal sacerdote amico di famiglia, don Liam McNamara. A dare aggiornamenti sulla celebrazione funebre di domani è l’ufficio comunicazione sociale della Conferenza episcopale irlandese. Alla Messa parteciperanno familiari, amici e membri della comunità locale e, insieme a don Liam McNamara, concelebreranno anche padre James Walton, l’arcivescovo Kieran O’Reilly e mons. Dermot Clifford. Seguirà la sepoltura ma in forma strettamente privata.

La Conferenza episcopale fa sapere nel comunicato diffuso oggi che poiché la chiesa ha una capacità limitata di duecento posti, la presenza al suo interno è strettamente riservata ai familiari, amici e parrocchiani e che, per rispetto della solennità della Messa e per assicurare la massima privacy alla famiglia, l’uso di attrezzature fotografiche da parte dei media all’interno della Chiesa è vietato prima, durante e dopo la Messa funebre. È stata comunque riservata un’area per i giornalisti e telecamere fuori dalla chiesa. La radio locale Live 95FM trasmetterà la celebrazione dei funerali.