Consumi: Coldiretti, boom di frutta e verdura sulle tavole degli italiani. “Mai così tanta da inizio secolo, spesa per ortofrutta al 23%”

“Mai così tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo con un aumento dei consumi per un quantitativo pari a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, superiore del 3% rispetto all’anno precedente”. È la stima diffusa da Coldiretti che evidenzia la “decisa svolta salutistica favorita anche da nuove modalità di consumo”. “Con una netta inversione di tendenza rispetto al passato – sottolinea l’associazione – l’andamento positivo dei consumi è spinto soprattutto dalle preferenze alimentari dei giovani che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola”. “Il risultato è che frutta e verdura è la principale voce di spesa degli italiani per un importo di 102,33 euro a famiglia, pari a circa un quarto del totale (23%)”. Secondo Coldiretti, “il cambiamento degli stili di vita ha fatto lievitare la domanda di cibi più genuini come l’ortofrutta, che ha conquistato la base della piramide alimentare, con un consumo consigliato di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno”. Le mele sono il frutto più consumato dagli italiani davanti alle arance. Tra gli ortaggi, sul podio dei preferiti dagli italiani nell’ordine le patate, i pomodori e le insalate/indivie. “A spingere la domanda – spiega Coldiretti – è anche la rivoluzione in atto sulle tavole degli italiani dove l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar o anche a casa grazie alla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli”. A cambiare sono anche i criteri di scelta degli acquisti: “Secondo lo studio del ‘Crea – Alimenti e nutrizione’ – riferisce Coldiretti – il 64% dei consumatori ritiene che la freschezza sia l’elemento principale nell’acquisto delle verdure, seguito dalla stagionalità (51,4%) e dal prezzo conveniente (31,7%)”. Per evitare gli sprechi – si stima che quasi 1 frutto su 4 finisca nel bidone nel percorso dal campo alla tavola – Coldiretti invita ad “effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, scegliere i frutti con il giusto grado di maturazione, verificare l’etichettatura e preferire le produzioni e le varietà locali”.